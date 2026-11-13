Ezell, Holt

Left: Mark Ezell, Right: Andy Holt

 Photo: State of Tennessee

Gov.-Elect Marsha Blackburn has announced the retention of Commissioner of the Department of Tourist Development Mark Ezell and Agriculture Commissioner Andy Holt, as well as the addition of Todd Kaestner as Commissioner of Finance and Administration.

Kaestner previously served on the Williamson County Commission, briefly ran for Williamson County Mayor in the 2026 election and has served on the Tennessee Board of Regents, with a term to expire in June 2028. He was previously the chief financial officer and executive vice president of corporate development for Brookdale Senior Living.

Todd Kaestner

Todd Kaestner
russell thomas.png

Russell Thomas
Ben Blackmon

Ben Blackmon