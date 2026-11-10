The local private equity firm backing Nashville-based business-to-business media, marketing and events company EndeavorB2B reportedly has dismissed founder and Chief Executive Officer Chris Ferrell and two other company C-suite officials.

Chris Ferrell

Chris Ferrell

Citing people familiar with the matter, online trade publication A Media Operator reports that, in addition to Ferrell, Chief Operating Officer Patrick Rains and Chief Legal and Administration Officer Tracy Kane are no longer employed at the company.