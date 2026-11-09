October was relatively strong for high-end home sales in the Nashville area, with the “least pricey” residence on our monthly list having changed hands for $4.06 million.
And four of the sales were for $6.5 million or more.
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