Giarratana no longer selling units in Prime high-rise Nashville-based development company will now seek to rent remaining 175 apartments in downtown tower William Williams William Williams Author twitter Author email Nov 3, 2026 Nov 3, 2026 Updated Nov 3, 2026 Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Gift this article New subscriber benefit! Copied to clipboard Out of gifts for the month Unfortunately you've used all of your gifts this month. Your counter will reset on the first day of next month. Share this article paywall-free Email Copy Link Nashville-based development company Giarratana is no longer seeking to sell condominium units in its 38-story Prime residential high-rise.The move comes about 15 months after the company began presale efforts to transition the tower from for-rent to for-purchase units. Prime by Giarratana Development Photo: Eric England × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmr@>A2?J 7@F?56C %@?J v:2CC2E2?2 E@=5 E96 k6>m!@DEk^6>m E92E 249:6G:?8 2 AC6D2=6D >2C< 3J 2 =@@>:?8 52E6[ D@ 2D E@ 2==@H 7@C 2 4@?G6CD:@?[ H2D ?@E =:<6=J E@ >2E6C:2=:K6]k^AmkAm“(6 925 2 }@G6>36C 5625=:?6 E@ 249:6G6 2 46CE2:? AC6D2=6 9FC5=6[” 96 D2:5] “(6 5:5?’E 249:6G6 ,E96 AC6D2=6D >2C<. 2?5 x 925 E@ >2<6 E96 42== E92E :E H2D F?=:<6=J E92E H6 H@F=5 3J >@?E9’D 6?5]Qk^AmkAm(:E9 2? 255C6DD @7 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]8@@8=6]4@>^>2AD^A=246^g_dZr9FC49Z$E[Z}2D9G:==6[Z%}Zbfa_b^obe]`e`bag[\ge]fgeca`b[d`d>^52E2lPb>aP`6bPc3`Pc>ePb>dP`D_Iggecee7eeb4b3g6hi_Iegd57bc3cgf6hf5aPg>aPb5be]`e`babfPc5\ge]fgbgc`P`eDTau8Tau``DfHC7G9Kn6?ECJlEEFU2>Aj806Alt8@J|sxa|%pJ~rcHxz)|s$@p$pu"pHTbsTbsQ E2C86ElQ03=2?<Qmg_d r9FC49 $E]k^2m 2?5 @776C:?8 bd_ C6D:56?46D 2?5 2 !282?: G69:4=6 D9@HC@@> =@42E65 :? E96 8C@F?5\=6G6= DA246[ E96 >:I65\FD6 D<JD4C2A6C @A6?65 :? =2E6 a_ac] v:2CC2E2?2 D2:5 23@FE 92=7 E96 E@H6CVD F?:ED 2C6 =62D65[ H:E9 E96 @E96C `fd F?:ED WD@>6 @7 H9:49 925 AC6D@=5X C6>2:?:?8 7@C C6?E]k^AmkAm“(6 2C6 C6EFC?:?8 2== 62C?6DE >@?6J 56A@D:ED E@ @FC 3FJ6CD 2?5 H@C<:?8 H:E9 D6G6C2= E@ 7:?5 @AA@CEF?:E:6D 7@C E96> :? @E96C 3F:=5:?8D[Q 96 D2:5] QtG6CJ@?6 — 3FJ6CD[ 3C@<6CD[ =6?56CD[ 2?5 FD — :D 6IEC6>6=J 5:D2AA@:?E65] qFE @FC =6?56CD 2?5 =2C86 :?G6DE@C 925 E96 F=E:>2E6 D2J @? H96E96C E@ D6== @C =62D6 !C:>6 F?:ED]Qk^AmkAmv:2CC2E2?2 D2:5 2?@E96C 724E@C :? E96 >@G6 E@ C67@4FD @? E96 7@C\C6?E >@56= H2D E96 “DFCAC:D6 :?4C62D6 :? E96 b_\J62C 9@>6 =@2? C2E6[” H9:49 :D ?@H 2E 23@FE f]ad A6C46?E @? 2G6C286]k^AmkAm“%92E H2D E96 =2DE DEC2H[” 96 D2:5]k^AmkAm~7 ?@E6[ !C:>6 H:== @776C 2 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^3FD:?6DD^56G6=@A>6?E^>FD:4\4:EJ\=@@A\D64@?5\EF??6=\H@C<\=@@>D^2CE:4=60dc4cfg4`\hebe\cbac\geh2\a7h`766ggfef]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm|FD:4 r:EJ {@@A EF??6= DE@Ak^2m[ >2<:?8 :E 5@H?E@H?VD >@DE “EC2?DA@CE2E:@?\7C:6?5=J” C6?E2= 3F:=5:?8[ v:2CC2E2?2 D2:5] w6 25565 E92E !C:>6 2A2CE>6?E F?:ED 4@F=5 DE:== 36 D@=5 2D 4@?5@>:?:F>D :? E96 7FEFC6]k^AmkAmx? 255:E:@?[ v:2CC2E2?2 @C:8:?2==J 564=:?65 E@ =62D6 E96 `a E@H?9@>6D @? E96 A6?E9@FD6 =6G6= 3FE ;FDE =62D65 :ED 7:CDE 2?5 H:== ?@H D66< E@ 5@ D@ H:E9 E96 @E96C ``]k^AmkAmp4C@DD E96 DEC66E[ v:2CC2E2?2’D k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^3FD:?6DD^56G6=@A>6?E^G6CE:42=\4@?DECF4E:@?\@?\A2C2>@F?E\?62CD\92=7H2J\A@:?E^2CE:4=605h364dgg\gf_b\ch`4\2b6_\3`g3cg4ceaff]9E>=n08=l`Y`=D;KEEY0FAY|"]]Y082Y|%"I|;&b|Kx_|:cI}K<K}KxJ}K4dY0820eu%{z|')''Y4Ktb~%|b|;xb}K*<3Kt<+Kt<5stb~%|b|;xc}s&<2;*HyvHHyv8HQ E2C86ElQ03=2?<Qme_\DE@CJ C6D:56?E:2= E@H6C !2C2>@F?Ek^2m :D ?@H 2E E96 92=7H2J >2C< W23@FE bfd 766EX :? E6C>D @7 4@?DECF4E:@? 96:89E 2?5 92D D66? ?62C=J 92=7 @7 :ED 7FEFC6 F?:ED AC6D@=5] %96 D<JD4C2A6C H:== @776C 2? 255C6DD @7 `_`_ r9FC49 $E] 2?5 =@@> @G6C }2D9G:==6 *2C5D]k^AmkAmv:2CC2E2?2’D bc\DE@CJ p=4@G6 2A2CE>6?E E@H6C[ H9:49 D:ED 24C@DD r9FC49 7C@> !C:>6[ @A6?65 :? a_ab 2?5 @776CD bde F?:ED]k^Am Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Tags Condominium Tower Block Giarratana Nashville William Williams Author twitter Author email Follow William Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Sponsored by Trending Disaffected conservatives flock to independent David Hatley Giarratana no longer selling units in Prime high-rise Marsha Blackburn, Jerri Green talk business Gov.-elect Blackburn addresses first legislative priorities for 2027 Cyntoia Brown Long calls Jerri Green a ‘liar’