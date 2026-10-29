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Jerri Green

 Photo: Ephraim Rodenbach

Jerri Green, the Democratic nominee for governor, declared during a candidate forum that she represented a well-known Tennessee woman during her juvenile murder conviction.

That woman, Cyntoia Brown Long, has since come forward to call Green a “liar.”

<i>Free Cyntoia</i> Recounts Cyntoia Brown-Long’s Journey From Victim to Activist

Cyntoia Brown Long

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