It’s becoming more clear what some of the developing East Bank neighborhood’s future buildings will look like.

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The hotel building planned for the East Bank neighborhood

At a meeting Tuesday, the East Bank Development Authority received updates on a planned hotel and the forthcoming Tennessee Performing Arts Center, as well as improvements to John Seigenthaler Pedestrian Bridge and James Robertson Parkway.

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