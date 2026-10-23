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2222 12th Ave. S. is seen in the center of the image

 Image: Google Earth

A 12South commercial building has sold for $6.9 million.

Located at 2222 12th Ave. S., the three-story structure opened in the early 2000s, ranking it among the first development undertaken in the now-popular commercial district since its evolution began about 26 years ago. 