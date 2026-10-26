Oracle Corp. is planning a November ceremonial groundbreaking and welcoming event at its future East Bank campus.
State and local officials are expected to attend, with the public invited also, according to Oracle. An additional groundbreaking with government officials is expected earlier in the week, according to a Post source.
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