Jeffrey Simmons Philadelphia Eagles v Tennessee Titans

Jeffery Simmons is seen prior to the Tennessee Titans game with the Philadelphia Eagles at Nissan Stadium on Sept. 20, 2026, in Nashville.

 Photo: Getty Images/Johnnie Izquierdo

The NFL trade deadline is less than two weeks away and personnel moves already have started around the league.

For example, the Indianapolis Colts traded three-time All-Pro guard Quenton Nelson to the Seattle Seahawks on Tuesday, while also sending defensive tackle DeForest Buckner to the San Francisco 49ers.