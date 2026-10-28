All eyes on Jeffery Simmons as NFL trade deadline looms Will Titans move star defensive tackle before Nov. 10? Robby Stanley Oct 28, 2026 Oct 28, 2026 Updated 7 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Jeffery Simmons is seen prior to the Tennessee Titans game with the Philadelphia Eagles at Nissan Stadium on Sept. 20, 2026, in Nashville. Photo: Getty Images/Johnnie Izquierdo Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Gift this article New subscriber benefit! Copied to clipboard Out of gifts for the month Unfortunately you've used all of your gifts this month. Your counter will reset on the first day of next month. Share this article paywall-free Email Copy Link The NFL trade deadline is less than two weeks away and personnel moves already have started around the league.For example, the Indianapolis Colts traded three-time All-Pro guard Quenton Nelson to the Seattle Seahawks on Tuesday, while also sending defensive tackle DeForest Buckner to the San Francisco 49ers. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm(:E9 E96 }@G] `_ 5625=:?6 =@@>:?8 2?5 DA@CE:?8 2? 2?6>:4 `\e C64@C5[ E96 %6??6DD66 %:E2?D ?2EFC2==J 2C6 D66:?8 E96:C C@DE6C 2DD6DD65 3J }u{ A66CD H@?56C:?8 H9@ >2J 36 2G2:=23=6] %:E2?D v6?6C2= |2?286C |:<6 q@C8@?K: :D =:<6=J 2 G6CJ 3FDJ >2?]k^AmkAm'6E6C2? %6??6DD66 5676?D:G6 E24<=6 y6776CJ $:>>@?D :D DE:== 2E E96 E@A @7 9:D 82>6 2?5 H@F=5 82C?6C >2;@C :?E6C6DE :7 E96 @C82?:K2E:@? 564:56D E@ >2<6 9:> 2G2:=23=6 G:2 EC256] %96 ah\J62C\@=5 H2D 2 7:CDE\E62> p==\!C@ A:4< =2DE D62D@? 2?5 4=62C=J 92D 366? %6??6DD66’D 36DE A=2J6C D@ 72C E9:D D62D@?]k^AmkAm$:>>@?D >256 2 4@>>:E>6?E E@ E96 %:E2?D H96? 96 D:8?65 2 E9C66\J62C S`_d]g >:==:@? 4@?EC24E @? yF?6 `h] qFE E9:D D62D@? :D ?@E F?7@=5:?8 :? 2 H2J 2?J@?6 925 9@A65] %96 %:E2?D 92G6 366? C63F:=5:?8 7@C E9C66 D62D@?D ?@H[ H:E9 =@DD6D 4@?E:?F:?8 E@ A:=6 FA 2?5 =@?8\E6C> BF6DE:@?D 23@FE E96 G:23:=:EJ @7 r2> (2C5 2D E96 DE2CE:?8 BF2CE6C324< 36J@?5 E9:D D62D@? 364@>:?8 >@C6 AC6G2=6?E]k^AmkAms@ E96 F?46CE2:?E:6D 27764E 9@H $:>>@?D G:6HD 9:D 7FEFC6 H:E9 E96 %:E2?Dn %96 7@C>6C |:DD:DD:AA: $E2E6 DE2?5@FE 92D DE2E65 E92E 96 H2?ED E@ H:?[ J6E E96 %:E2?D D66> F?23=6 E@ 4@?D:DE6?E=J 5@ D@] w@H 4=@D6 5@6D $:>>@?D ECF=J 36=:6G6 E96 E62> >:89E 36 E@ EFC?:?8 E9:?8D 2C@F?5n p?5 :7 96 5@6D?’E 36=:6G6 ?@E:4623=6 :>AC@G6>6?ED 2C6 7@CE94@>:?8[ H@F=5 96 4@?D:56C 2AAC@249:?8 %:E2?D >2?286>6?E E@ ECJ E@ 7:?5 2 >@C6 DF:E23=6 }u{ 9@>6nk^AmkAmp?5 7C@> E96 %:E2?D A@:?E @7 G:6H[ :E’D 72:C E@ DE2CE H@?56C:?8 :7 E96 E:>6=:?6 7@C 364@>:?8 2 4@>A6E:E:G6 E62> :D 8@:?8 E@ 4@:?4:56 H:E9 $:>>@?D C6>2:?:?8 2 6=:E6 A=2J6C 2E 9:D A@D:E:@?] x7 %6??6DD66 4@2496D 2?5 6I64FE:G6D 5@?’E E9:?< E96J’C6 8@:?8 E@ 36 23=6 E@ C64E:7J E96 D:EF2E:@? C6=2E:G6=J BF:4<=J[ H@F=5 :E >2<6 >@C6 D6?D6 7@C E96> E@ 42A:E2=:K6 @? E96 G2=F6 E92E $:>>@?D 4@F=5 3C:?8 :? C6EFC?nk^AmkAm{2DE D62D@? E96 }6H *@C< y6ED EC2565 DE2C 5676?D:G6 E24<=6 "F:??6? (:==:2>D E@ E96 s2==2D r@H3@JD :? 6I492?86 7@C 2 a_ae D64@?5\C@F?5 5C27E A:4<[ 2 a_af 7:CDE\C@F?5 D6=64E:@? 2?5 5676?D:G6 E24<=6 |2K: $>:E9] %96 %:E2?D >:89E 36 23=6 E@ 86?6C2E6 2 D:>:=2C C6EFC? :? 6I492?86 7@C $:>>@?D]k^AmkAm%96 ch6CD 4@F=5 92G6 366? :?E6C6DE65 :? $:>>@?D 8:G6? E96:C ?665 2E 5676?D:G6 E24<=6] (:E9 E96 qF4<?6C EC256[ 9@H6G6C[ E92E >2J ?@ =@?86C 36 E96 42D6] qFE E96 724E C6>2:?D E92E A=2J6CD =:<6 $:>>@?D 5@?’E 364@>6 2G2:=23=6 E92E @7E6?[ H9:49 4@F=5 96=A E96 %:E2?D >2I:>:K6 9:D G2=F6]k^AmkAm%96 7=:A D:56 @7 E96 2C8F>6?E 7@C EC25:?8 $:>>@?D :D E92E E96 %6??6DD66 C@DE6C =24<D @E96C 8C62E A=2J6CD] $@ 5@6D E96 7C2?49:D6 24EF2==J H2?E E@ D66 E96 @?6 8C62E A=2J6C :E 762EFC6D 56A2CEnk^AmkAm%6??6DD66 H:== 36:?8 A=2J ?6IE D62D@? :? E96 ?6H }:DD2? $E25:F>] %:E2?D 72?D 2C6 E:C65 @7 =@D:?8[ J62C?:?8 E@ G:D:E E96 724:=:EJ H:E9 2 7C6D9 DE2CE 2?5 D@>6 9@A6 E92E 36EE6C 52JD 2C6 29625 7@C 2 7C2?49:D6 E92E 92D?’E H@? 324<\E@\324< 82>6D D:?46 a_aa 2?5 :D f\bc @G6C E96:C A2DE E9C66 D62D@?D]k^AmkAmq@C8@?K: H:== 92G6 E@ >2<6 2 E@F89 564:D:@? H:E9:? E96 ?6IE EH@ H66<D] xD EC25:?8 $:>>@?D H@CE9 :En p?5 H:E9 2 `\e C64@C5 E92E =:<6=J :D?’E 8@:?8 E@ EC2?D:E:@? E@H2C5 ]d__ E9:D 42>A2:8?[ H:== q@C8@?K: 36 DF77:4:6?E=J D64FC6 H:E9 9:D ;@3 E@ >2<6 =@?8\E6C> 564:D:@?D H:E9@FE 4@?46C? @7 36:?8 E96 @C82?:K2E:@?’D =2E6DE AC@>:?6?E >6>36C E@ 36 7:C65nk^Am Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Tags Tennessee Titans Jeffery Simmons National Football League Trade (sports) Nfl Seasons American Football Nfl Teams Nfl Teams Seasons Nfl Franchise Relocations Nfl Controversies Recommended for you Sponsored by