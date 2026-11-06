The owners of venerable used multimedia product business The Great Escape have selected Midtown for their main Nashville location, with an early 2027 opening eyed.
With the move, the specialty retailer will end an 18-year run in West Nashville — marking a return to the part of the city in which the business got its start.
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