As soon as Republican Marsha Blackburn won her spot as Tennessee’s next governor, another race officially began.
Hopefuls began jockeying for position around Blackburn the day she announced her run at the seat, producing a short list that includes Tennessee’s most ambitious GOP figures eying a prized position in D.C.’s upper chamber. Blackburn is expected to resign her Senate seat moments before her Jan. 16 inauguration.
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