104 Lynnwood Blvd.

104 Lynnwood Blvd.

 Photo: David Marrow

Vanderbilt has paid $13 million for a Belle Meade property that will serve as its chancellor’s residence and that offers a university history of sorts.

Located at 104 Lynnwood Blvd., the 8.78-acre property offers a large home with about 9,765 square feet, five bedrooms and 6.5 baths. The residence opened in 1927, according to realtor.com and was originally built for Edwin Warner (the namesake, with brother Percy, of Warner Parks) by Bryant Fleming, who designed the Cheekwood mansion, according to Post sister publication Nfocus.