Rock Nashville

A rendering of Rock Nashville

 Image: Merus

Live events workforce and production services provider RockForce is moving from its Lititz, Pa., home — Rock Lititz — to its sister entertainment industry facility in Tennessee, Rock Nashville.

The move is anticipated to yield 78 new jobs in Tennessee, with RockForce set to have an economic investment of $2.5 million, according to the Tennessee Department of Economic and Community Development. RockForce will generate new opportunities for workforce development, venue operations, labor relations, production services and event management, according to a release. 