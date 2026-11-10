Oracle Corp. officials on Tuesday unveiled details about their future East Bank campus — to be highlighted by the natural and manmade environments interacting in a distinctive manner — during a ceremonial groundbreaking and welcoming event at the site.

Oracle CEOs Clay Magouyrk and Mike Sicilia joined Gov. Bill Lee, Tennessee Department of Economic and Community Development Commissioner and Deputy Gov. Stuart McWhorter, Nashville Mayor Freddie O’Connell, Gov.-Elect Marsha Blackburn, and U.S. Sen. Bill Hagerty for the event.