Nashville International Airport BNA sign at night

Nashville International Airport's sign at night

 Photo: Larry McCormack

All departing flights from Nashville International Airport have been halted until further notice following a rare nationwide ground stop Friday afternoon. The stop was ordered by the Federal Aviation Administration “due to extraordinary circumstances and for reasons of safety.”

“The [Federal Aviation Administration] issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers,” U.S. Transportation Secretary Sean Duffy says in a social media post. “FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them.”