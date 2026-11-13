City House chef-owner Tandy Wilson is planning to sell his Germantown restaurant business, concluding a 19-year run.

Tandy Wilson 2018

Tandy Wilson

Post sister publication Nashville Scene reports Wilson will sell to local restaurateurs Ken Levitan and Howard Greenstone, known for Adele’s, Bajo Sexto, The 404 Kitchen, Emmy Squared, Sadie’s and Ella’s on 2nd and others.