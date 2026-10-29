Sonata Bank has hired veteran financial technology sector executive Glenn Murray as director of sponsor banking.
According to a press release, Murray will work with fintech companies to bring banking products and services to market.
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