Memphis-based First Horizon Corp. has announced the election of Dr. Jeff Balser as an independent director to its board of directors.
In addition, and according to a press release, Balser will serve on the First Horizon Bank Board of Directors.
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