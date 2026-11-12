A patient who was injured due to an apparent medication error at Ascension Saint Thomas Hospital Midtown is suing the healthcare nonprofit for $150 million, Nashville Business Journal reports

ST women's pavilion

A component of the Ascension Saint Thomas Midtown Women's Pavilion as seen from Church Street

Linda Gilbert is one of four patients allegedly injured on Aug. 14 when they were given the incorrect medication during a joint replacement procedure. Her son and power of attorney, Robert Gilbert, filed the lawsuit in Davidson County Circuit Court on Nov. 6. 

Lifepoint CFO

Elliott Brown 