Gov. Bill Lee has announced Tennessee will seek the opportunity to establish the U.S. Space Academy.
The National Aeronautics and Space Administration is evaluating potential locations and has issued a request for information (RFI) on the government's official contract opportunity site sam.gov.
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