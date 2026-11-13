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Ferra

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The development company looking to reinvent raw land in downtown Nashville’s North Capitol neighborhood with a mixed-use building will soon request Metro approval.

Charlotte-based development company Proffitt Dixon Partners seeks to undertake the project on a former State of Tennessee parcel, for which it paid $32.52 million in October 2021. The development is slated to unfold near First Horizon Park and offers an address of 1000 Second Ave. N.