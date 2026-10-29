Pie Town bldg South City Partners
Rendering: SCP, BHA

A Pie Town site previously eyed for what would have been billed as Nashville's first luxury beach club is now slated for an apartment building.

According to a document submitted to the Metro Planning Department, Atlanta-based South City Partners envisions a six-floor 270-unit residential building for the 2.2-acre site, located at 800 Sixth Ave. S.