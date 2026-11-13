Philips

Philips Plaza as seen from John L. Lewis Way (Fifth Avenue North) and Deaderick Street

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The owners of downtown Nashville office tower Philips Plaza will seek Metro approval to create a major alteration to the structure’s exterior as it is prepared to be reinvented for hotel and restaurant space.

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414 Union Holdings LLC owns the high-rise, having paid $29 million for in August 2025. Music industry professional Scott Borchetta and Columbus, Ohio-based TC Investment Holdings (led by brothers Joe Field and Jon Field) created the LLC for the effort.