The stock of HCA Healthcare will look for continued momentum Thursday after the company earlier this week announced third-quarter earnings per share that topped analyst estimates yet showed concerns related to a payer mix shift.

At the conclusion of the Wednesday regular trading session, HCA (NYSE: HCA) shares were priced at $463.22, up 2.95 percent (an increase of $13.26 per share). Volume was heavy as about 2.1 million shares traded vs. a daily average of approximately 1.3 million shares, according to Yahoo Finance.

Sam Hazen

Sam Hazen