The stock of Community Health Systems will look to rebound Friday after dropping sharply the previous day following a third-quarter earnings report that missed analyst estimates.

Shares (NYSE: CYH) of the Franklin-based acute care hospital services provider ended the Thursday session priced at $2.41, down 9.4 percent (a drop of $0.25 per share). Volume was intense, as about 7.6 million shares changed hands compared to a daily average of approximately 1.18 million shares, according to Yahoo Finance.