Tony Pollard Tennessee Titans v Cincinnati Bengals

Tony Pollard (No. 20) of the Tennessee Titans rushes against the Cincinnati Bengals during the first quarter at Paycor Stadium on Nov. 1, 2026, in Cincinnati.

 Photo: Getty Images/Andy Lyons

The Tennessee Titans are improving with each game. 

But the losses keep mounting.

Daniel Bellinger Tennessee Titans v Cincinnati Bengals

Tight end Daniel Bellinger (right) of the Tennessee Titans breaks a tackle by safety Bryan Cook of the Cincinnati Bengals during the first quarter at Paycor Stadium on Nov. 1, 2026, in Cincinnati.
Cam Ward and Tony Pollard Tennessee Titans v Cincinnati Bengals

Tennessee quarterback Cam Ward (No. 1) hands the ball to running back Tony Pollard (No. 20) during the first quarter of the Titans game against the Cincinnati Bengals at Paycor Stadium on Nov. 1, 2026, in Cincinnati.