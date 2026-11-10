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Tennessee Rep. Caleb Hemmer speaks on the House floor, surrounded by family and colleagues, in one of his last appearances as a state representative, April 20, 2026.

 Photo: Hamilton Matthew Masters
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Tennessee Rep. Caleb Hemmer poses for a portrait in District 59, May 14, 2026.

Caleb Hemmer is a private citizen for the first time since 2022, when he was elected to serve in the Tennessee House of Representatives for District 59, a role that he held until last week, after he chose not to seek reelection.

“I was first and foremost just honored to have the privilege — to serve is such a unique thing that you get to do,” Hemmer told the Nashville Post. “You get to give back to your community that you were born and raised, and growing up from a young age, being around the legislature, starting out as a legislative intern, going all the way up to a member was a life goal of mine, and I was honored and privileged that my constituents sent me up there to do the work.”