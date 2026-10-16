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The seal of the F.B.I. hangs in the Flag Room at the bureau's headquarters on March 9, 2007 in Washington, DC.  

 Photo: Chip Somodevilla/Getty Images

A “suspicious package” addressed to the Tennessee Division of Elections Office was intercepted by the U.S. Postal Inspection Service (USPIS) as part of a larger investigation into multiple nationwide mailings, some of which contained “an unknown substance.”

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Tre Hargett

On Thursday afternoon, Tennessee Secretary of State of State Tre Hargett acknowledged that a “suspicious package” was sent but “never reached its intended destination.”