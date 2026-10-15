The receiver in the case involving Uncle Nearest Premium Whiskey and its creditors is close to a sale of substantially all assets of the troubled company.

The latest (and fifth) quarterly report notes local attorney Phillip Young has been “primarily focused on executing a sale of substantially all assets” of what remains an insolvent company. This comes as at least one Uncle Nearest Inc. employee left their job with the Shelbyville-based spirits maker — with the receiver concerned that others may do the same.