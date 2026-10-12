Birmingham-based LIV Development is set to begin construction of Livano Oakmont Residences in West Davidson County.
The development will offer 126 for-rent townhomes and unfold on about 21.1 acres of property located near One Bellevue Place.
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^3FD:?6DD^56G6=@A>6?E^3:C>:?892>\56G6=@A6C\3FJD\C2H\=2?5\:?\36==6GF6^2CE:4=60hh`4`63e\fcb5\c2ad\2`55\g3cdbghg6ed3]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qmx? =2E6 $6AE6>36C[ {x' A2:5 S`[fdd[___ 7@C @G6C2== AC@A6CEJk^2m[ H9:49 :?4=F56D bh]_h 24C6D 2?5 2 >2:? 255C6DD @7 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]8@@8=6]4@>^>2AD^A=246^ffh_Z$2HJ6CZqC@H?Z#5[Z}2D9G:==6[Z%}Zbfaa`^obe]_gfb``[\ge]hdacfhb[afcc>^52E2lPb>`P`6bPc>dPb>cP`D_Iggecggda73_febd3i_I2cdae6da_faea2a2Pg>aPb5be]_h`ae`cPc5\ge]hbcadgcn6?ECJlEEFU2>Aj806Alt8@J|sxa|s<J|:cHxz)|s$@p$pu"pHTbsTbsQ E2C86ElQ03=2?<Qmffh_ $2HJ6C qC@H? #@25k^2m]k^Am
kAmp AC6DD C6=62D6 ?@E6D {:G2?@ ~2<>@?E #6D:56?46D 2>6?:E:6D H:== :?4=F56 2 A@@= H:E9 2 DF? 564<[ 4232?2D[ @FE5@@C 62E:?8 2?5 5C:?<:?8 2C62D[ 8C:==:?8 DE2E:@?D[ 2 82>6 =2H? 2?5 7:C6 A:ED] p 4=F39@FD6 H:== 762EFC6 2 <:E496?[ 2 82>6 C@@>[ 2 ac\9@FC 7:E?6DD 46?E6C[ 2?5 2? :?5@@C\@FE5@@C J@82 C@@>]k^Am
kAmp55:E:@?2= 2>6?:E:6D H:== :?4=F56 %C2A6K6 r@7766[ 2 5@8 724:=:EJ[ AC:G2E6 C6?E23=6 @77:46D 2 ac\9@FC D6=7\D6CG:46 D>2== >2C<6E]k^Am
kAmt249 {:G2?@ ~2<>@?E E@H?9@>6 H:== :?4=F56 BF2CEK 4@F?E6CE@AD[ DE2:?=6DD DE66= 2AA=:2?46D[ H2D96CD 2?5 5CJ6CD[ H2=<\:? 4=@D6ED[ E:=6 2?5 8C2?:E6 32E9C@@> 7:?:D96D[ G:?J= A=2?< 7=@@C:?8 2?5 AC:G2E6 32=4@?:6D @C A2E:@D]k^Am
kAm!C6\=62D:?8 :D 6IA64E65 E@ 368:? :? yF?6 a_af[ H:E9 4@?DECF4E:@? 4@>A=6E:@? 2?E:4:A2E65 :? u63CF2CJ a_ag]k^Am
kAm“~FC G:D:@? 7@C {:G2?@ ~2<>@?E #6D:56?46D :D E@ 4C62E6 2 4@>>F?:EJ E92E 766=D =:<6 9@>6 7C@> E96 >@>6?E C6D:56?ED 2CC:G6[” %:> |4t2496C?[ {x' 49:67 56G6=@A>6?E @77:46C[ D2:5 :? E96 C6=62D6]k^Am
kAm“q6==6GF6 @776CD 2 5:DE:?4E:G6 4@>3:?2E:@? @7 ?2EFC2= DFCC@F?5:?8D[ 6DE23=:D965 ?6:893@C9@@5D[ 2?5 4@?G6?:6?E 2446DD E@ }2D9G:==6] %96 9:==D:56 :D H92E >2<6D E9:D D:E6 DA64:2=[ 2?5 H6’G6 56D:8?65 E96 4@>>F?:EJ E@ 46=63C2E6 :E[ =6EE:?8 E96 =2?5D42A6 8F:56 E96 A=246>6?E @7 9@>6D[ 2>6?:E:6D[ 2?5 @A6? DA246D E92E DFAA@CE E96 H2J A6@A=6 H2?E E@ =:G6]”k^Am
kAm{x' s6G6=@A>6?E 92D 366? 24E:G6 :? }2D9G:==6 D:?46 E96 >:5\E66?D]k^Am
kAmx? a_`d[ {x' A2:5 Sd]h >:==:@? 7@C 2 c]ee\24C6 AC@A6CEJ 2E `_bc (] t2DE=2?5 pG6][ H9:49 :E 56G6=@A65 H:E9 ah`\F?:E 2A2CE>6?E 3F:=5:?8 %96 r=6@] %96 4@>A2?J D@=5 E92E AC@A6CEJ :? a_`g 7@C See]hg >:==:@?]k^Am
kAmx? a_`h[ {x' D@=5 2 82C56?\DEJ=6 2A2CE>6?E 4@>A=6I =@42E65 2E dga_ #:G6C #@25 ?62C E96 rF>36C=2?5 #:G6C :? (6DE s2G:5D@? r@F?EJ W2?5 E96 D:E6 @7 H9:49 :E 56G6=@A65X 7@C Sdf]` >:==:@?]k^Am
kAm%96 4@>A2?J :? a_a` A2:5 Sg]f >:==:@? 7@C C2H =2?5 =@42E65 ?62C E96 rF>36C=2?5 #:G6C 2?5 %6??6DD66 $E2E6 &?:G6CD:EJ[ 56G6=@A:?8 :E H:E9 {:G2?@ }2E:@?D] %96 2A2CE>6?E 2?5 C6E2:= 56G6=@A>6?E @776CD 2 >2:? 255C6DD @7 c___ sC] (2=E6C $] s2G:D q=G5] %@ E96 :>>65:2E6 H6DE :D %96 }2E:@?D]k^Am
kAmp?5 :? a_ad[ {x' 24BF:C65 t2DE }2D9G:==6 >:I65\FD6 3F:=5:?8 t2DED:56 w6:89ED[ =@42E65 2E `a_ $] u:7E9 $E][ 7@C Seb[aed[___]k^Am