Stones River Group has announced the addition of Harris King and Emily McCaul to the firm’s government relations practice.
King joins SRG as senior director, government relations, and will focus his work on continued relationships with members of the Tennessee General Assembly and the state's executive branch.
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