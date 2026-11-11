Kraft and Company founder Kenneth Kraft has transitioned day-to-day management of the Nashville-based accounting firm to long-standing partners Rachel Kraft Johnson, Elizabeth Kraft Bleecker and Joy Bray.
Relatedly, and according to a release, Johnson will assume the role of managing member.
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