Nashville-based trust and estate administration firm Cumberland Trust has announced major updates to its C-suite.

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Lori Wilson
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Alex Gillott
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Nathan Stewart

According to a press release, Lori Wilson (formerly Lori Thoeny) has transitioned from to chief administrative officer from chief strategy officer; Alex Gillott will now serve as chief strategy officer after having previously worked as senior vice president and managing director of personal trust administration; and Nathan Stewart has joined the company in the newly established position of chief technology officer.