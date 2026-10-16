Savannah Bananas

Dakota "Stilts" Albritton (No. 14) of the Savannah Bananas pitches against the Party Animals at Grayson Stadium on May 11, 2023, in Savannah, Georgia. 

 Photo: Getty Images/Al Bello

Officials with the Banana Ball Championship League announced that Nashville will host the 2027 BBCL Banana Bowl Championship Game on Saturday, Sept. 25, at the new Nissan Stadium.

The event will see two Banana Ball teams face off for the championship.

Vincent Bezemer

Vince Bezemer