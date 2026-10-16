Officials with the Banana Ball Championship League announced that Nashville will host the 2027 BBCL Banana Bowl Championship Game on Saturday, Sept. 25, at the new Nissan Stadium.
The event will see two Banana Ball teams face off for the championship.
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