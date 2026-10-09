Start on Oracle campus-area hotel project looms Nashville-based Skyline Hospitality eyes Q1 2027 start on 17-story building to offer two Hilton brands William Williams William Williams Author twitter Author email Oct 9, 2026 Oct 9, 2026 Updated Oct 9, 2026 Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Gift this article New subscriber benefit! Copied to clipboard Out of gifts for the month Unfortunately you've used all of your gifts this month. Your counter will reset on the first day of next month. Share this article paywall-free Email Copy Link Renderings: Skyline Hospitality, BGKT A first-quarter 2027 groundbreaking is being eyed and updated renderings have been released related to a hotel project long planned for a River North property located near the future Oracle campus.A Q1 2029 construction completion date is planned. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm~7 ?@E6[ E96 AC@;64E 92D 366? A=2??65 7@C 23@FE E9C66 J62CD]k^AmkAmvC66? w:==D\32D65 $<J=:?6 w@DA:E2=:EJ {{r H:== 56G6=@A E96 _]gf\24C6 D:E6[ H9:49 D:ED 25;246?E E@ %@A8@=7 2?5 @776CD 2? 255C6DD @7 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]8@@8=6]4@>^>2AD^A=246^`__Z$AC:?8Z$E[Z}2D9G:==6[Z%}Zbfa_f^obe]`ffaffc[\ge]ffdedb[fhb>^52E2lPb>aP`6bPc3`Pc>ePb>dP`D_Iggecef243gebha_bi_Iag33gaa_ha3cg7c_Pg>aPb5be]`ffaffcPc5\ge]ffdedbP`eDTau8Tau``3gKcKdbIn6?ECJlEEFU2>Aj806Alt8@J|sxa|%pH}:cHxz)|s$@p$pu"pHTbsTbsQ E2C86ElQ03=2?<Qm`__ $AC:?8 $E]k^2m[ H:E9 2 `f\DE@CJ 3F:=5:?8 E@ @776C 3@E9 2 w:=E@? %6>A@ 2?5 2 w@>6H@@5 $F:E6D W2=D@ 3J w:=E@?X]k^AmkAm$<J=:?6 H:== D66< 2 7:?2= D:E6 A=2? 2AAC@G2= 7C@> E96 |6EC@ !=2??:?8 r@>>:DD:@? @? }@G] `a]k^AmkAm%@ 42CCJ 2 C@F89=J 6DE:>2E65 4@DE @7 S`c_ >:==:@?[ E96 7FEFC6 3F:=5:?8 H:== @776C b__ C@@>D[ 23@FE `d_ 82C286 A2C<:?8 DA246D 2?5 7:7E9\7=@@C 2>6?:EJ H:E9 2 32C] p 5@4F>6?E DF3>:EE65 E@ E96 |6EC@ !=2??:?8 s6A2CE>6?E ?@E6D E96 E2==6DE D68>6?E 3F:=5:?8 H:== C:D6 23@FE ab_ 766E[ >2<:?8 :E E96 E2==6DE DECF4EFC6 @? E96 t2DE q2?< :7 DE2?5:?8 E@52J]k^AmkAmy2CC2EE q6==[ $<J=:?6 w@DA:E2=:EJ AC6D:56?E[ E@=5 E96 k6>m!@DEk^6>m E92E }2D9G:==6\32D65 rC2:? r@?DECF4E:@? H:== D6CG6 2D E96 86?6C2= 4@?EC24E@C]k^AmkAm“rC2:?’D EC24< C64@C5 :D F?>2E4965 2?5 xV> E92?<7F= E96JVG6 E62>65 H:E9 FD[” q6== D2:5[ 255:?8 E96 4@>A2?J 3F:=E E96 w:=E@? 2E }2D9G:==6 x?E6C?2E:@?2= p:CA@CE] k^AmkAmpD AC6G:@FD=J C6A@CE65[ |6>A9:D\32D65 qvz% pC49:E64ED W7@C>6C=J <?@H? 2D q@F?5D 2?5 v:==6DA:6X :D E96 2C49:E64E WD66 AC6G:@FD :>286D k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^3FD:?6DD^56G6=@A>6?E^C:G6C\?@CE9\D:E6\6J65\7@C\9@E6=\3F:=5:?8\E@\D66\56>@=:E:@?^2CE:4=60fe27gb7_\hf3h\``67\3_62\77477gg4dbfh]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2mX[ H:E9 }2D9G:==6\32D65 r:G:= $:E6 s6D:8? vC@FA 92?5=:?8 =2?5\A=2??:?8 2?5 6?8:?66C:?8 5FE:6D] q6== D2:5 E96 7FEFC6 2CC:G2= @7 ~C24=6 2E #:G6C }@CE9 >2<6D E96 86?6C2= 2C62 2AA62=:?8 7@C 9@E6= 56G6=@A>6?E]k^AmkAmkDA2? 52E2\@=<\4@AJ\D@FC46lQ|6DD286q@5JQmQx 36=:6G6 @FC 9@E6= =@42E:@? :D E96 36DE DA@E @? E96 t2DE q2?< 7@C @FC 7FEFC6 8F6DED[Q q6== D2:5]k^DA2?mk^AmkAmQ(6VC6 2 D9@CE H2=< E@ }:DD2? $E25:F>[ H6VC6 2E E96 6?EC2?46 E@ ~C24=6VD 8=@32= 9625BF2CE6CD[ 2?5 H6VC6 C:89E @77 E96 :?E6CDE2E6 =@@A] ':6HD @7 }2D9G:==6 7C@> @FC 7:7E9 7=@@C 32C 2?5 2>6?:EJ =6G6= 2C6 8@:?8 E@ 36 @FEDE2?5:?8] uC@> @FC 2C49:E64E 2?5 6?8:?66CD E@ rC2:? 2D vr 2?5 sC:7EH@@5 w@DA:E2=:EJ 2D >2?286>6?E 4@>A2?J[ x 4@F=5?VE 36 >@C6 6I4:E65 23@FE E96 E@A\?@E49 E62> E92E H6VG6 8@E @? E9:D AC@;64E]Qk^AmkAm$<J=:?6 w@DA:E2=:EJ 2=D@ 56G6=@A65 2 |25:D@? D:E6 ?62C $<J=:?6 |65:42= r6?E6C H:E9 2 w2>AE@? x?? U2>Aj $F:E6D 2?5 2 $>JC?2 AC@A6CEJ H:E9 2 r@FCEJ2C5 3J |2CC:@EE 9@E6=]k^Am Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Tags Skyline (honolulu) Hotels Hospitality Industry Hotel Development Jarratt Bell River North East Bank Oracle Corporation William Williams Author twitter Author email Follow William Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Sponsored by Trending Oracle commits $10M to sustain Nashville Symphony What we know about Thursday's shooting at the federal courthouse Copeland files ethics complaint against congressional opponent Van Epps Southwest announces more BNA flights for 2027 Federal judge dismisses DC BLOX lawsuit against Metro