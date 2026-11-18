A Titans defense that’s been battered in its last three games is dealing with a couple of puzzling personnel issues heading into Sunday’s contest at Dallas.
One: It’s getting harder and harder to justify keeping linebacker Cedric Gray off the field.
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