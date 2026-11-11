Peabody Union April 2026 2.png

Peabody Union, with Olive (the apartment tower) on the left and the office building on the right

 Photo: Hensler Development Group

Updated financing of $310 million has been finalized related to downtown’s mixed-use Peabody Union, the office component of which will serve as Starbucks’ Eastern headquarters.

According to a press release, JLL’s capital markets debt advisory group worked exclusively on behalf of the borrower, a joint venture between PGIM, Stiles and Hensler, to secure the three-year bridge loan with two one-year extension options through Blackstone Real Estate Debt Strategies.