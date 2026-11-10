Shares of Brentwood-based Surgery Partners Inc. will enter the Tuesday trading session with robust momentum after a strong previous day spurred by an update to the company’s looming sale to HealthSpan Partners.

As the Post reported Oct. 26, Surgery Partners announced a planned sale to HealthSpan Partners for approximately $5.7 billion. Under the terms of that agreement, Surgery Partners shareholders were to have received $23.50 in cash per share.