Shares of Brentwood-based Surgery Partners Inc. skyrocketed Monday — nearly eclipsing 50 percent in increased value at one point — after the announcement of a planned sale to HealthSpan Partners for approximately $5.7 billion.

According to a Surgery Partners release, the transaction will add more than 200 locations across 30 states and approximately 5,000 affiliated physicians to the healthcare services platform of HealthSpan Partners, an affiliate of Cincinnati-based international healthcare giant Bon Secours Mercy Health.