Harrow Inc. stock will look to rebound this week after a rough previous five-day period that came as options traders foresee looming high volatility — and increased value — in the company’s shares creating some investment incentives.

For the week, the stock (Nasdaq: HROW) lost 3.67 percent of value. Harrow shares closed Friday priced at $29.36, down 3.8 percent (a drop of $1.16 per share). Volume was robust, as about 1.35 million shares were either bought or sold vs. a daily average of approximately 555,000, according to Yahoo Finance.