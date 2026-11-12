The stock of Cumberland Pharmaceuticals will enter Thursday trading with energy after a robust Wednesday that saw the shares gain nearly 18 percent in value.
The surge followed a sluggish Tuesday for the stock after the biopharmaceutical company reported its third-quarter financials.
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