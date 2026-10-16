Cracker Barrel Old Country Store stock will begin Friday trading with substantial energy, seemingly juiced, in part, by a report noting evolving strong investor interest in the company

At the conclusion of the Thursday trading session, Cracker Barrel shares (Nasdaq: CBRL) were priced at $67.41, up 7.48 percent (an increase of $4.69 per share). Volume was above average, with about 1.36 million shares having changed hands on a daily average of approximately 931,000, according to Yahoo Finance.