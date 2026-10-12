Josh Heupel 2026 SEC Football Kickoff Media Days

Head Coach Josh Heupel of the Tennessee Volunteers speaks at SEC Football Media Day at Tampa Marriott Water Street on July 20, 2026, in Tampa.

 Photo: Getty Images/Parker S. Freedman

If there’s one part of the game that Tennessee Volunteers head coach Josh Heupel typically hasn’t had to worry about in his career, it’s been the offense.

Heupel is known for his offensive creativity, tempo and ability to have great production in both the running game and the passing game. That’s why Heupel’s offenses have always been in the top 20 of total offense nationally in each of his previous eight seasons as a head coach at Tennessee and UCF, and they’ve been top 10 in scoring in six of those eight seasons.