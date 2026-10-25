After a 27-24 gut-punch loss to the Cleveland Browns at Nissan Stadium on Sunday, the Tennessee Titans will have to continue waiting for a chance to end a streak that is difficult to fathom in today’s NFL.
Specifically, the Titans have not won back-to-back games since weeks 10 and 11 in November 2022.
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