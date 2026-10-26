B.J. Callaghan

B.J. Callaghan

 Photo: David Russell

Nashville SC maintained its torrid pace on Saturday with a 2-0 win at Montreal to clinch the franchise's first-ever Supporters’ Shield, which goes to the team with the best record in Major League Soccer each season. The shield guarantees NSC the top overall seed and home-field advantage throughout the MLS Cup Playoffs.

With three matches remaining in the regular season, the Boys in Gold need five points to break the all-time MLS record for points in a season.