TimWalz.jpg

Tim Walz at the Davidson County Democratic Party fall dinner on Oct. 23, 2026.

 Photo: Hamilton Matthew Masters

As Election Day nears, former Democratic vice presidential nominee and Minnesota Gov. Tim Walz spoke in Nashville over the weekend, expressing support for Democratic candidates running in Tennessee, including gubernatorial candidate Jerri Green.

Dem-2.jpg

Mayor Freddie O'Connell at the Davidson County Democratic Party fall dinner on Oct. 23, 2026.

Walz was the keynote speaker at the Davidson County Democratic Party fall dinner on Oct. 23, which also featured remarks from Mayor Freddie O’Connell, congressional candidate for Tennessee’s 7th district Darden Copeland and 4th district candidate Victoria Broderick, as well as state House and Senate candidates Mark Proctor and Lindsey Patrick-Wright.

Dem.jpg

Democratic gubernatorial nominee Jerri Green at the Davidson County Democratic Party fall dinner on Oct. 23, 2026.