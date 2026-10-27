In the final stretch leading up to this year’s midterm elections, Nashville Democrats are focusing their efforts on three state races.

Dakota Galban, chair of the Davidson County Democratic Party, highlighted the group’s target races at the party’s fall dinner Oct. 23. These races cover portions of Davidson County and include House District 59, House District 60 and Senate District 17.

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Mark Proctor
Shaundelle Brooks

Shaundelle Brooks
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Lindsey Patrick-Wright