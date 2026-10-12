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Photo: Hamilton Matthew Masters

“What the hell am I doing in Tennessee?” President Donald Trump asked the crowd of several thousand supporters on a rainy Saturday afternoon in Clarksville’s F&M Bank Arena, which was about three-quarters full, including floor seating at its height.

“Sometimes it's nice to go to a place where you don't have to be, but you're there to say thank you to the great people that elected you three separate times," a reference to his three presidential campaigns, one of which he lost, though Tennessee did vote majority Republican in that 2020 race.

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Trump supporter Annette Van Dyck stands in outside F&M Bank Arena in Clarksville ahead of Trump's rally for Tennessee Republicans.

PHOTOS: Trump rallies for Republicans in Clarksville