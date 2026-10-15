With early voting now open, as Tennesseans head to the ballot box ahead of Election Day in November, it won't be just governor and state and federal representatives they're voting for. They’ll also have a chance to weigh in on three separate amendments to the state’s constitution related to the right to bail, property taxes and victims’ rights.
Amendment One
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