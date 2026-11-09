Nonstop flight set to connect Nashville, Mexico City Aeromexico–Delta Alliance to offer year-round direct service via BNA starting in mid-2027 William Williams William Williams Author twitter Author email Nov 9, 2026 Nov 9, 2026 Updated 2 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email An AeroMexico jet taxis at O'Hare International Airport on Sept. 19, 2014, in Chicago. Photo: Getty Images/Scott Olson Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Gift this article New subscriber benefit! Copied to clipboard Out of gifts for the month Unfortunately you've used all of your gifts this month. Your counter will reset on the first day of next month. Share this article paywall-free Email Copy Link Nashville International Airport announced Monday year-round nonstop service between Nashville and Mexico City beginning June 13, 2027.According to a press release, the flight will be via the Aeromexico–Delta Alliance and establish the airline's first-ever service to Nashville. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm%9:D C@FE6 H:== @A6C2E6 7@FC E:>6D H66<=J[ H:E9 E96 :?2F8FC2= p6C@>6I:4@ 2CC:G:?8 7=:89E E@ q}p 7C@> |6I:4@ r:EJ x?E6C?2E:@?2= p:CA@CE W|t)X D=2E65 7@C yF?6 `b[ a_af] %96 7:CDE 7=:89E E@ 56A2CE q}p 7@C }@CE9 p>6C:42’D >@DE A@AF=2E65 4:EJ :D D4965F=65 7@C yF?6 `c[ a_af]k^AmkAmp44@C5:?8 E@ E96 p6C@>6I:4@ H63D:E6[ 2 @?6\H2J 72C6 :D AC:465 2E 23@FE Sffd]k^AmkAm':2 :ED |t) 9F3[ p6C@>6I:4@ @A6C2E6D 2 ?6EH@C< @7 ``b C@FE6D[ E96 >@DE 6IE6?D:G6 :? |6I:4@’D 2G:2E:@? >2C<6E[ 244@C5:?8 E@ E96 C6=62D6] %96 2:C=:?6 7=:6D E@ >@C6 E92? `__ 56DE:?2E:@?D 24C@DD |6I:4@ 2?5 ab @E96C 4@F?EC:6D[ 4@??64E:?8 E9C66 4@?E:?6?ED]k^AmkAmp6C@>6I:4@ H:== D6CG6 E96 C@FE6 H:E9 2? t>3C26C `h_ Wt`h_X 2:C4C27E 762EFC:?8 hh D62ED[ :?4=F5:?8 `` :? E96 AC6>:6C 423:?] %96 2:C4C27E @776CD 2 EH@\EH@ D62E:?8 4@?7:8FC2E:@? WH:E9 ?@ >:55=6 D62EDX[ 6?DFC:?8 6249 A2DD6?86C :D D6CG65 :? 6:E96C 2? 2:D=6 D62E @C 2 H:?5@H D62E]k^AmkAm|6I:4@ r:EJ C2?<D 2D 2 A@=:E:42=[ 64@?@>:4 2?5 4F=EFC2= 46?E6C @7 :?E6C?2E:@?2= D:8?:7:42?46] ~C:8:?2==J 7@F?565 2D E96 pKE64 42A:E2= @7 %6?@49E:E=á? :? `bad[ E96 4:EJ :D 9@>6 E@ E96 &}t$r~\=:DE65 w:DE@C:4 r6?E6C[ E96 }2E:@?2= |FD6F> @7 p?E9C@A@=@8J 2?5 r92AF=E6A64 !2C<[ 2>@?8 @E96CD]k^AmkAm~7 ?@E6[ E96 |6I:4@ r:EJ >6EC@A@=:E2? DE2E:DE:42= 2C62 A@AF=2E:@? @7 23@FE aa >:==:@? C2?<D 2>@?8 E96 H@C=5’D `d >@DE A@AF=@FD]k^AmkAm“%9:D :D 2 D:8?:7:42?E >:=6DE@?6 7@C }2D9G:==6 x?E6C?2E:@?2= p:CA@CE 2D H6 H6=4@>6 p6C@>6I:4@ 2D @FC ?6H6DE 2:C=:?6 A2CE?6C 2?5 4@?E:?F6 E@ 6IA2?5 @AA@CEF?:E:6D 7@C :?E6C?2E:@?2= EC2G6= 7C@> |:55=6 %6??6DD66[” s@F8 zC6F=6?[ |6EC@A@=:E2? }2D9G:==6 p:CA@CE pFE9@C:EJ AC6D:56?E 2?5 rt~[ D2:5 :? E96 C6=62D6]k^AmkAm“uC@> E96 :4@?:4 uC:52 z29=@ |FD6F> E@ E96 C:49 9:DE@CJ @7 %6?@49E:E=2?[ |6I:4@ r:EJ :D @?6 @7 E96 H@C=5’D 8C62E 4F=EFC2= 42A:E2=D 2?5 2 56DE:?2E:@? F?=:<6 2?J @E96C] %9:D ?6H ?@?DE@A D6CG:46 H:== DEC6?8E96? E:6D 36EH66? @FC C68:@?D[ AC@G:56 ?6H @AA@CEF?:E:6D 7@C 3FD:?6DD 2?5 =6:DFC6 EC2G6=6CD[ 2?5 @776C 4@?G6?:6?E 2446DD E@ 56DE:?2E:@?D E9C@F89@FE |6I:4@[ {2E:? p>6C:42 2?5 36J@?5]”k^AmkAmxG2? 'F<@G[ p6C@>6I:4@ &]$] D2=6D >2?286C[ D2:5 }2D9G:==6 C6AC6D6?ED “2? 6I4:E:?8 255:E:@? E@ p6C@>6I:4@’D 8C@H:?8 ?6EH@C< :? E96 &?:E65 $E2E6D]”k^Am Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Tags Aeroméxico Nashville International Airport Mexico City Mexico City International Airport Metropolitan Nashville Airport Authority Aircraft Airlines Aviation Doug Kreulen William Williams Author twitter Author email Follow William Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Trending Great Escape to relocate to Midtown Vanderbilt pays $13M for future chancellor’s residence Giarratana no longer selling units in Prime high-rise Macrons’ defamation case against Candace Owens lands in Nashville Gov.-elect Blackburn addresses first legislative priorities for 2027