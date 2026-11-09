Chicago's O'Hare Airport Hosts Air Industry's World Route Forum

An AeroMexico jet taxis at O'Hare International Airport on Sept. 19, 2014, in Chicago. 

 Photo: Getty Images/Scott Olson

Nashville International Airport announced Monday year-round nonstop service between Nashville and Mexico City beginning June 13, 2027.

According to a press release, the flight will be via the Aeromexico–Delta Alliance and establish the airline's first-ever service to Nashville.